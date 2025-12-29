Le héros de l'attentat de Sydney raconte : "mon âme m'a poussé à l'arrêter"

Ahmed al-Ahmed, l'homme devenu symbole de courage en Australie après avoir affronté l'un des terroristes lors de l'attaque antisémite de Bondi Beach qui a eu lieu le 14 décembre, a raconté lundi soir pour la première fois les moments d'horreur qu'il a vécus.

Dans une interview accordée à CBS, Ahmed al-Ahmed est revenu sur les événements et a révélé que dans l'instant crucial, sa sécurité personnelle ne lui a même pas traversé l'esprit. "Je ne me souciais de rien", a déclaré celui qui a neutralisé le terroriste. "Mon seul objectif était de lui arracher son fusil et de l'empêcher de tuer des innocents."

Ahmed al-Ahmed a décrit en détail l'affrontement physique avec l'assaillant : "Je lui ai sauté dessus, sur son dos. Je l'ai frappé, je l'ai maintenu de la main droite et j'ai commencé à le mettre en garde : 'Baisse ton arme !'"

Selon lui, son action est née d'un instinct profond et presque incontrôlable. "C'est venu vite et de manière intense", a-t-il raconté. "J'ai ressenti quelque chose, une force dans mon corps et mon esprit... Mon âme me demandait de le faire."

Malgré son acte héroïque, qui a vraisemblablement empêché un massacre de plus grande ampleur, Ahmed Al-Ahmed conserve des sentiments partagés entre fierté et tristesse. "Je sais que j'ai sauvé beaucoup de gens, mais je souffre pour ceux qui ont été tués", a-t-il conclu avec émotion.

Son témoignage, attendu depuis l'attaque qui a choqué l'Australie, révèle la détermination et le courage extraordinaires dont il a fait preuve face à une menace mortelle. Ahmed Al-Ahmed est désormais salué comme un héros national, incarnant les valeurs de solidarité et de bravoure civique face au terrorisme.