Le Japon met en garde Israël contre toute action compromettant la solution à deux États

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a lancé un avertissement ferme à Israël, affirmant que toute action susceptible de « détruire les fondements de la solution à deux États » pourrait conduire Tokyo à imposer des sanctions ou à reconnaître officiellement un État palestinien.

S’exprimant à l’occasion du deuxième anniversaire des attaques du 7 octobre, Iwaya a insisté sur la nécessité de mettre un terme aux « actions unilatérales » d’Israël, de parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza et de libérer immédiatement tous les otages encore détenus par le Hamas. Le chef de la diplomatie japonaise a également souligné l’importance d’un soutien accru à l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza, plongée dans une crise sans précédent.

Tokyo, a-t-il précisé, soutient la feuille de route présentée par le président américain Donald Trump, considérée comme une base de travail pour la fin du conflit et la stabilisation de la région.

« Dans l’éventualité d’une évolution qui détruirait totalement les fondations de la solution à deux États, le Japon envisagera toutes les options possibles, y compris des sanctions contre Israël ou la reconnaissance d’un État palestinien », a averti Iwaya. Cette mise en garde marque un changement de ton inhabituel pour le Japon, traditionnellement prudent dans ses prises de position au Moyen-Orient.