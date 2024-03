"Le nettoyage ethnique à Gaza doit cesser maintenant", affirme le Premier ministre malaisien

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a appelé les pays occidentaux à mettre fin à leur « hypocrisie » et à prendre des mesures pour arrêter le « nettoyage ethnique » des Palestiniens à Gaza par Israël.

S’adressant à l'agence turque Anadolu lors de sa visite en Allemagne, Ibrahim a déclaré avoir eu des entretiens constructifs avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz sur les relations bilatérales, ainsi que sur les questions internationales. « Nous avons eu de bonnes discussions. Je les remercie d’avoir appelé à un cessez-le-feu et à une aide humanitaire », a déclaré le Premier ministre, soulignant que de nombreux pays attendent des puissances occidentales qu’elles prennent des mesures plus actives pour "mettre fin aux atrocités commises à Gaza". « J’ai été très clair, arrêtez l’hypocrisie de l’Occident. Parce que les problèmes ne sont pas le 7 octobre. Le problème, c’est le colonialisme, l’apartheid et le nettoyage ethnique à Gaza qui doivent cesser maintenant », a souligné M. Ibrahim. « Et la communauté internationale doit prendre des mesures sans attendre pour résoudre le problème. Ils ne peuvent pas manquer à leur devoir moral », a-t-il ajouté.

Anwar Ibrahim a été l’un des dirigeants les plus virulents à condamner les puissances occidentales pour leur soutien militaire à Israël, et leur silence sur les "crimes commis par les forces d’occupation israéliennes à Gaza". Le dirigeant malaisien a déclaré à plusieurs reprises que les pays occidentaux étaient « sélectifs » en ce qui concerne l’application du droit international, et les a accusés d’« hypocrisie » en disant qu’ils condamnaient la guerre de la Russie contre l’Ukraine, tout en refusant de prendre des mesures "pour arrêter les atrocités d’Israël à Gaza".