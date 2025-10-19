Le Pakistan et l’Afghanistan concluent un cessez-le-feu immédiat sous médiation qatarie

Le Pakistan et l’Afghanistan ont convenu d’un cessez-le-feu immédiat à l’issue de pourparlers tenus samedi à Doha, sous l’égide du Qatar, après une semaine d’affrontements meurtriers le long de leur frontière commune. Cette annonce, faite par le ministère qatari des Affaires étrangères sur X (ex-Twitter), marque une étape significative dans les efforts de désescalade entre les deux voisins d’Asie du Sud.

Selon le communiqué, les deux parties se sont accordées sur la création de mécanismes bilatéraux destinés à consolider la paix et la stabilité dans la région. Doha s’est félicité d’un accord qui, selon lui, “contribuera à mettre fin aux tensions à la frontière et à prévenir de nouveaux incidents armés”.

Les discussions de samedi ont réuni des hauts responsables politiques et militaires des deux pays, accompagnés d’experts des services de renseignement, afin d’établir une feuille de route pour restaurer la confiance. Cette médiation du Qatar, déjà impliqué dans plusieurs dossiers régionaux sensibles, intervient après une série d’échanges de tirs ayant fait des dizaines de morts et des centaines de blessés des deux côtés de la ligne frontalière. Ces violences, parmi les plus graves depuis la prise de pouvoir des talibans à Kaboul en 2021, avaient provoqué une montée rapide des tensions entre Islamabad et le régime afghan, chacun accusant l’autre de provocations. Le cessez-le-feu annoncé est perçu comme une première avancée diplomatique majeure vers la stabilisation d’une frontière parmi les plus instables du monde.