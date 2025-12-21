Le Premier ministre australien hué lors de la cérémonie d'hommage aux victimes de l’attentat de Bondi Beach

Une semaine après l’attentat terroriste antisémite qui a coûté la vie à 15 personnes à Bondi Beach, à Sydney, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dimanche sur les lieux du drame pour une cérémonie de recueillement et l’allumage de la huitième bougie de Hanoucca.

L'évènement s’est déroulé sous haute sécurité, avec un dispositif exceptionnel comprenant des policiers à cheval, des tireurs d’élite et des centaines de membres des forces de l’ordre. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, était présent, mais son arrivée a été marquée par de vives huées. Des personnes présentes ont crié des slogans accusant le chef du gouvernement de ne pas représenter le pays et de faire preuve de complaisance face au jihadisme.

Au cours du rassemblement, les représentants de la communauté juive ont réclamé la création d’une commission d’enquête indépendante sur l’attaque terroriste. Ils ont souligné la hausse préoccupante des actes antisémites ces dernières années en Australie et insisté sur la nécessité d’une enquête menée au niveau fédéral afin de faire toute la lumière sur les circonstances du massacre et sur les éventuelles défaillances des autorités.

En parallèle, une cérémonie de commémoration s’est tenue à Jérusalem, au bâtiment des Institutions nationales. Elle a réuni le président israélien Isaac Herzog, le président de l’Organisation sioniste mondiale, des représentants de la communauté juive australienne ainsi qu’un neveu du rabbin Eli Schlanger, émissaire du mouvement ‘Habad, assassiné lors de l’attaque terroriste.