Le Premier ministre australien présente ses excuses à la communauté juive après l’attentat de Sydney

"Je suis désolé pour ce que la communauté juive et notre nation dans son ensemble ont vécu"

i24NEWS
3 min
Le Premier ministre australien Anthony Albanese marche aux côtés de policiers après avoir déposé des fleurs le 15 décembre 2025, sur les lieux d'une attaque terroriste visant la fête de HanouccaHandout / AUSTRALIAN PRIME MINISTER'S OFFICE / AFP

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a présenté ses excuses à la communauté juive et, plus largement, à l’ensemble des Australiens après l’attaque terroriste de Bondi Beach, tout en défendant la réponse de son gouvernement face à une vague de radicalisation qu’il juge "sans précédent".

S’exprimant lundi à Canberra, le chef du gouvernement a reconnu la colère et la détresse exprimées lors de la veillée organisée dimanche soir en hommage aux victimes, au cours de laquelle il a été hué par une partie de la foule. "Cette colère était réelle, et une partie m’était adressée. Je le comprends", a-t-il déclaré, avant d’ajouter : "Je suis désolé pour ce que la communauté juive et notre nation dans son ensemble ont vécu."

Anthony Albanese a réaffirmé son refus de lancer une commission royale nationale sur l’attaque, estimant qu’un examen ciblé des agences de sécurité, confié à l’ancien chef du renseignement Dennis Richardson, serait plus rapide et plus efficace. Il a toutefois promis une coopération totale avec une éventuelle commission royale de l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Sydney : hommage aux victimes : cérémonie d'allumage de Hanoucca une semaine après l'attentat

Dans le même temps, le gouvernement travailliste a annoncé une large consultation autour d’un paquet législatif visant à renforcer les lois contre les discours et actes de haine. Parmi les mesures envisagées figurent la création d’infractions aggravées pour les prêches haineux appelant à la violence, un durcissement des peines existantes et la prise en compte explicite de la haine dans les décisions de justice.

La procureure générale Michelle Rowland a également évoqué une nouvelle infraction pénale réprimant l’incitation à la haine, ainsi qu’un délit spécifique visant les adultes qui cherchent à radicaliser des mineurs. Selon elle, "cette radicalisation des jeunes doit cesser".

De son côté, le ministre de l’Intérieur Tony Burke a détaillé un projet de registre national des organisations de haine, qui permettrait d’interdire leur activité et l’adhésion à ces groupes.

Enfin, le Premier ministre a appelé à "l’urgence et à l’unité", critiquant l’opposition conservatrice qu’il accuse de politiser la tragédie en réclamant une commission royale aux contours jugés irréalistes.

