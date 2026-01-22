Le Premier ministre australien présente ses excuses après l’attentat terroriste de Hanoucca à Bondi Beach

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a exprimé ses "profonds regrets" jeudi lors de la journée nationale de deuil en hommage aux victimes de l'attentat antisémite de Bondi Beach, pour ne pas avoir su empêcher l'attaque de Hanoucca le mois dernier.

Le 14 décembre, deux terroristes islamistes, un père et son fils, ont ouvert le feu lors d’un événement marquant la fête juive, tuant 15 personnes dans ce qui constitue la pire fusillade de masse qu’ait connue le pays depuis plusieurs décennies. Selon la police, les deux hommes se sont inspirés de l’organisation terroriste État islamique pour mener cette attaque, qualifiée par le gouvernement d’acte terroriste visant la communauté juive.

Les drapeaux ont été mis en berne à travers le pays avant une cérémonie commémorative organisée à l’Opéra de Sydney, en présence de proches des victimes. C’est à cette occasion qu’Anthony Albanese a présenté des excuses publiques, s’adressant directement aux familles endeuillées. "Vous êtes venus célébrer une fête de lumière et de liberté, et vous êtes repartis confrontés à la violence de la haine. Je suis profondément désolé de ne pas avoir pu protéger vos proches de ce mal", a-t-il déclaré sous les applaudissements.

Le mois dernier déjà, le chef du gouvernement avait exprimé ses regrets envers la communauté juive et la nation tout entière, mais certains proches des victimes avaient jugé ces paroles insuffisantes. Cette nouvelle déclaration visait à répondre plus directement à leur douleur et à reconnaître la responsabilité de l’État dans la protection des citoyens.

À travers le pays, une minute de silence a été observée peu après 19 heures à Sydney, y compris sur les principales chaînes de télévision. La cérémonie a mêlé prises de parole de responsables politiques, prières juives et hommages vidéo aux victimes, tandis que les participants allumaient des bougies en leur mémoire.

De nombreux bâtiments emblématiques ont été illuminés pour l’occasion, notamment des stades de cricket à Melbourne et Perth. Même l’Open d’Australie de tennis a interrompu les matchs pour respecter la minute de silence, soulignant l’ampleur de l’émotion nationale.

Cet attentat a profondément marqué l’Australie, réputée pour ses lois strictes sur les armes à feu et son faible niveau de violences armées. Il a également ravivé les inquiétudes liées au terrorisme islamiste et à la sécurité des lieux de culte et des événements communautaires, en particulier pour la communauté juive.

À travers cette journée de deuil et les paroles du Premier ministre, les autorités australiennes ont voulu affirmer leur solidarité avec les victimes et réaffirmer leur engagement à lutter contre le terrorisme et la haine, afin qu’un tel drame ne se reproduise plus.