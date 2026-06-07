Le programme nucléaire nord-coréen est "absolument non-négociable", selon la sœur de Kim Jong-un

La Corée du Nord a réaffirmé son refus catégorique de renoncer à son arsenal nucléaire. Kim Yo Jong, sœur du dirigeant Kim Jong-un et figure influente du régime, a déclaré que le programme nucléaire nord-coréen était « absolument non-négociable », à la veille d’une visite du président chinois Xi Jinping à Pyongyang.

« Notre statut de puissance nucléaire est absolument non-négociable. Nous ne tolérerons aucune menace », a affirmé Kim Yo Jong, citée par l’agence sud-coréenne Yonhap.

Considérée comme l’une des personnalités les plus puissantes du régime, Kim Yo Jong joue un rôle central dans la communication et la politique étrangère de la Corée du Nord. Sa déclaration intervient alors que les États-Unis, la Corée du Sud et plusieurs pays occidentaux continuent d’exiger la dénucléarisation de la péninsule coréenne comme préalable à toute levée des sanctions internationales visant Pyongyang.

Le régime nord-coréen rejette toutefois cette perspective. Depuis 2023, son statut de puissance nucléaire est inscrit dans la Constitution du pays, consacrant officiellement une doctrine déjà proclamée par Kim Jong-un l’année précédente.

Pour Pyongyang, l’arme nucléaire constitue une garantie essentielle de survie face à toute tentative de renversement du régime ou d’intervention étrangère. Les experts estiment que la Corée du Nord dispose aujourd’hui de plusieurs dizaines d’ogives nucléaires ainsi que d’un programme balistique en constante évolution.

Les déclarations de Kim Yo Jong interviennent également dans un contexte diplomatique particulier, à la veille de l’arrivée du président chinois Xi Jinping. Pékin demeure le principal allié politique et économique de la Corée du Nord, même si la Chine avait par le passé soutenu plusieurs sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre Pyongyang.

Ces dernières années, la position chinoise sur le dossier nucléaire nord-coréen s’est toutefois assouplie, alors que les relations entre Pékin et les pays occidentaux se sont fortement dégradées. Pyongyang entend ainsi afficher sa fermeté et rappeler que son programme nucléaire reste au cœur de sa stratégie de sécurité nationale.