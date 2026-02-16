Le terroriste de Bondi Beach comparaît pour la première fois devant la justice

Pour la première fois depuis son arrestation, Naveed Akram est apparu par visioconférence devant un tribunal de Sydney. Âgé de 24 ans, il est poursuivi pour 59 chefs d’accusation, dont 15 pour meurtre et un pour acte terroriste, après l’attaque perpétrée le 14 décembre dernier à Bondi Beach, lors d'une fête de Hanoucca.

Ce soir-là, quinze innocents ont été tués et des dizaines d’autres blessés. Son père, Sajid Akram, qui avait mené l'attaque avec lui, avait été abattu par la police sur place.

Lors de cette audience préliminaire, le magistrat en chef adjoint Sharon Freund a prolongé les ordonnances de non-publication déjà en vigueur. Ces mesures, décidées peu avant Noël, visent à protéger l’identité de nombreux survivants. Elles n’empêchent toutefois pas les victimes qui le souhaitent de témoigner publiquement.

Vêtu d’un pull vert de détenu, les mains posées sur les genoux, Naveed Akram est resté silencieux pendant l’audience, ne répondant que brièvement par un "Oui" lorsqu’il lui a été demandé s’il avait entendu les discussions relatives au maintien des mesures de confidentialité.

Son avocat, Ben Archbold, a indiqué à la presse qu’il était encore trop tôt pour connaître la ligne de défense adoptée par son client, précisant qu’il n’avait pas encore reçu l’intégralité du dossier d’accusation. Incarcéré dans la prison de haute sécurité de Goulburn, l’accusé se trouverait, selon son conseil, dans un état "aussi bon que possible compte tenu des conditions très strictes" du centre de détention. L’avocat a également confirmé lui avoir rendu visite, tout en rappelant que son rôle consistait à assurer une défense professionnelle, indépendamment de toute considération personnelle.

Les documents judiciaires rendus publics en décembre détaillent les éléments avancés par la police. Les enquêteurs affirment que Naveed et Sajid Akram auraient suivi un entraînement au maniement d’armes à feu en Nouvelle-Galles du Sud en octobre, avec des vidéos montrant les deux hommes manipulant des fusils et adoptant des déplacements tactiques.

Une autre vidéo, retrouvée sur le téléphone de Naveed Akram selon l’accusation, montrerait les deux hommes assis devant un drapeau du groupe terroriste État islamique, armés de fusils. Le prévenu y serait filmé récitant un passage du Coran en arabe avant que les deux hommes ne formulent des déclarations évoquant leurs motivations et condamnant des "sionistes".

Toujours d’après les faits allégués par la police, les deux suspects auraient lancé plusieurs engins explosifs artisanaux à leur arrivée près d’Archer Park. Ces dispositifs n’auraient toutefois pas explosé.

L’affaire doit revenir devant la justice en avril, dans un dossier qui continue de bouleverser l’opinion publique australienne.