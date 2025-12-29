Les familles des victimes de l’attentat de Sydney réclament une enquête fédérale sur l’antisémitisme

Les proches des victimes de l’attentat de Bondi Beach ont appelé lundi le Premier ministre australien, Anthony Albanese, à lancer une commission royale fédérale afin d’enquêter sur ce qu’ils décrivent comme une "montée rapide de l’antisémitisme" en Australie.

Le 14 décembre, lors des célébrations de la fête juive de Hanoucca sur la plage de Bondi, en périphérie de Sydney, deux terroristes, un père et son fils, ont tué 15 personnes et fait des dizaines de blessés. Les autorités australiennes ont qualifié les faits d’attentat antisémite.

Dans une lettre rendue publique lundi, 17 familles endeuillées demandent au chef du gouvernement d’"établir immédiatement une commission royale du Commonwealth sur la montée rapide de l’antisémitisme en Australie". Elles réclament également un examen approfondi des "défaillances des forces de l’ordre, du renseignement et des décisions politiques" qui auraient permis qu’un tel massacre se produise.

En Australie, les commissions royales constituent le plus haut niveau d’enquête publique. Dotées de pouvoirs étendus, elles sont généralement réservées à des affaires majeures, telles que la corruption, les abus sur mineurs ou de grands scandales d’État. La dernière commission royale fédérale remonte à 2022 et portait sur un système frauduleux de recouvrement de dettes, selon le Parlement australien.

Anthony Albanese n’a, pour l’heure, pas accédé à la demande des familles. La semaine dernière, il a estimé qu’une commission d’enquête menée à l’échelle de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, où l’attentat a eu lieu, serait suffisante. Une position vivement contestée par les proches des victimes. "Vous nous devez des réponses. Vous nous devez des comptes. Et vous devez la vérité aux Australiens", écrivent-ils, affirmant que l’antisémitisme constitue désormais une "crise nationale" et une "menace persistante" pour le pays.

Concernant les terroristes, le père, de nationalité indienne, a été abattu par la police lors de l’intervention. Son fils, âgé de 24 ans, né en Australie et détenteur de la nationalité australienne, a été interpellé et se trouve actuellement entre les mains des autorités.