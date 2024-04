Les Philippines déterminés à faire valoir leurs droits sur la mer de Chine méridionale

Les Philippines sont déterminées à faire valoir leurs droits en mer de Chine méridionale, a déclaré vendredi son ministre des Affaires étrangères lors d'une réunion avec des alliés américains pour montrer leur soutien à Manille dans le cadre d'un bras de fer de plus en plus tendu avec la Chine dans cette voie d'eau stratégique.

S'exprimant au département d'État américain, Enrique Manalo a accusé la Chine d'"escalade de son harcèlement" des Philippines, tandis que le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que Washington se tenait aux côtés de Manille contre ce qu'il a qualifié de "coercition". Les récents accrochages maritimes entre la Chine et les Philippines, alliées des États-Unis, ont fait de la très stratégique mer de Chine méridionale un point d'ignition potentiel entre Washington et Pékin.

Ces responsables se sont exprimés lors d'une réunion entre les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des États-Unis et des Philippines et leurs conseillers à la sécurité nationale, un jour après que les dirigeants des États-Unis, du Japon et des Philippines se sont réunis à la Maison Blanche pour s'opposer à la pression accrue exercée par Pékin sur Manille. "Nous sommes déterminés à faire valoir nos droits souverains, en particulier dans notre zone économique exclusive", a déclaré M. Manalo. Il a déclaré qu'il espérait que la réunion de vendredi permettrait à Washington et aux Philippines de mieux coordonner leurs réponses sur les fronts de la diplomatie, de la défense et de la sécurité.

AP Photo/Susan Walsh

M. Austin a déclaré que l'engagement des États-Unis à l'égard de leur traité de défense mutuelle avec les Philippines était "inébranlable". "Nous travaillons en étroite collaboration (...) pour renforcer l'interopérabilité entre nos forces, étendre notre coordination opérationnelle et résister à la coercition en mer de Chine méridionale", a-t-il affirmé. La Chine utilise une ligne dite "des neuf traits" qui couvre environ 90 % de la mer de Chine méridionale pour affirmer sa souveraineté sur la quasi-totalité de cette voie d'eau stratégique, et a déployé des centaines de navires de garde-côtes pour effectuer des patrouilles contre ses rivaux. Les États-Unis ont conclu un traité de défense mutuelle avec les Philippines et ont indiqué à plusieurs reprises qu'ils protégeraient leur allié si les garde-côtes ou les forces armées de Manille étaient attaqués dans la mer de Chine méridionale. Plus tôt dans la journée de vendredi, la Chine a convoqué des diplomates japonais et philippins pour leur faire part de son vif mécontentement à la suite des propos négatifs diffusés à son sujet lors du sommet trilatéral de jeudi.