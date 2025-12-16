Les terroristes de Bondi Beach auraient suivi un entraînement paramilitaire aux Philippines

De nouveaux éléments émergent sur le parcours des auteurs de l’attaque antisémite qui a coûté la vie à 15 personnes lors d’une célébration de Hanouka à Bondi Beach, à Sydney. Selon des sources sécuritaires citées par les médias australiens, le père et le fils à l’origine de la fusillade se seraient rendus aux Philippines quelques semaines avant les faits afin d’y suivre un entraînement de type militaire.

Sajid Akram et son fils Naveed Akram, âgé de 24 ans, auraient voyagé à Manille début novembre avant de se rendre dans le sud de l’archipel philippin, une région connue de longue date comme un foyer de groupes islamistes armés. D’après un haut responsable de la lutte antiterroriste, s’exprimant sous couvert d’anonymat, les deux hommes y auraient bénéficié d’un entraînement militant avant de rentrer en Australie fin novembre, peu avant l’attaque de dimanche.

Les enquêteurs cherchent désormais à établir l’ampleur de leurs liens avec un réseau jihadiste international. Cette révélation intervient alors que la chaîne publique australienne ABC a rapporté que Naveed Akram entretenait depuis plusieurs années des relations avec des membres de la mouvance pro–État islamique (Daech) en Australie, notamment avec le prédicateur radical Wisam Haddad et un recruteur de jeunes condamné pour activités liées à Daech. Par l’intermédiaire de son avocat, Wisam Haddad a toutefois nié toute implication ou connaissance de l’attaque de Bondi.

Selon des sources sécuritaires, Naveed Akram avait déjà fait l’objet d’une enquête de l’agence australienne du renseignement intérieur, l’ASIO, en 2019, en raison de ses fréquentations au sein d’une cellule jihadiste basée à Sydney. À l’époque, les services avaient relevé des « signaux préoccupants » et des indices d’intention, mais avaient estimé qu’aucune action supplémentaire n’était nécessaire.

Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé lundi soir que l’enquête menée par l’ASIO à l’époque n’avait mis au jour « aucune preuve » de radicalisation du père ou du fils. Aucun des deux hommes ne figurait sur une liste de surveillance antiterroriste avant l’attaque. Sajid Akram, en particulier, détenait légalement des armes à feu et n’avait fait l’objet d’aucune restriction.

Interrogé sur la radio nationale au sujet du voyage des Akram aux Philippines, le ministre de l’Intérieur Tony Burke n’a pas confirmé si ces déplacements avaient été repérés par les services de sécurité. Il a toutefois reconnu qu’un « changement radical du profil de risque » de Naveed Akram était intervenu depuis l’enquête de 2019.

Les autorités ont également découvert deux drapeaux de l’État islamique dans le véhicule des terroristes de Bondi Beach. Les enquêteurs estiment que le père et le fils auraient prêté allégeance à l’organisation terroriste, renforçant la piste d’un passage à l’acte idéologique soigneusement préparé.