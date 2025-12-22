Les terroristes de Sydney avaient lancé des explosifs sur la foule qui n'ont pas fonctionné

L'acte d'accusation déposé par la police australienne et dont les détails ont été publiés ce lundi dans les médias internationaux apporte un éclairage inquiétant sur l'attaque antisémite meurtrière qui a frappé Sydney.

Le document révèle que Naveed Akram, 24 ans, et son père Sajid Akram, abattu par la police sur les lieux de l'attentat, ont lancé des engins explosifs improvisés sur la foule lors de leur assaut. Trois dispositifs étaient fabriqués à partir de tuyaux, et un quatrième à partir d'une balle de tennis. Bien qu'ils n'aient pas explosé sur place, les autorités confirment qu'ils étaient opérationnels.

L'enquête a permis de découvrir que les deux hommes avaient réalisé plusieurs vidéos s'inscrivant dans la propagande de l'organisation État islamique, les montrant notamment lors d'entraînements au tir. Une vidéo datant d'octobre, retrouvée sur le téléphone du suspect, les montre assis devant un drapeau de Daech. Pour les enquêteurs, ces images constituent la preuve d'une préparation s'étendant sur plusieurs mois.

Les investigations ont également établi que le père et le fils avaient effectué un repérage à la plage de Bondi deux jours avant l'attaque, allant jusqu'à se rendre sur le pont d'où ils ont été filmés pour la première fois en train de tirer sur la foule.

La semaine dernière, 59 chefs d'accusation ont été déposés contre Naveed Akram, après son réveil du coma consécutif aux graves blessures subies lors de l'échange de tirs avec la police. Parmi les charges retenues figurent des accusations de terrorisme et 15 chefs d'accusation pour meurtre, correspondant aux 15 victimes de l'attentat.