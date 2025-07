Melbourne : arrestation d'un homme après l’incendie d’une synagogue

Articles recommandés -

La police australienne a arrêté dimanche un homme de 34 ans accusé d’avoir mis le feu à l’entrée de la synagogue East Hebrew Congregation à Melbourne. L’incident, survenu vendredi soir vers 20h pendant un dîner de Shabbat, a visé un lieu de culte où une vingtaine de fidèles étaient réunis. Le suspect, originaire de Toongabbie (Sydney), a utilisé un liquide inflammable pour enflammer la porte principale. Interpellé samedi soir par une unité antiterroriste, il a été inculpé pour incendie criminel, mise en danger de la vie d’autrui et possession d’une arme. Présenté dimanche au tribunal de Melbourne, il reste en détention tandis que les enquêteurs analysent ses motivations pour déterminer s’il s’agit d’un acte terroriste.

La même nuit, d’autres incidents ont secoué la communauté juive de Melbourne. Un restaurant israélien a été vandalisé par une vingtaine d’individus, qui ont renversé des tables et brisé une vitre. Par ailleurs, des véhicules ont été recouverts de tags antisémites. Ces événements, non liés à ce stade, s’inscrivent dans une série d’attaques contre les juifs à Melbourne et Sydney, marquée par l’incendie d’une autre synagogue en décembre 2024. Le Premier ministre Anthony Albanese a dénoncé un acte « lâche », tandis que Benjamin Netanyahou a réclamé des sanctions sévères. Une cellule de lutte contre l'antisémitisme intensifie ses efforts pour contrer cette montée des violences.