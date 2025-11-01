Melbourne: une Israélienne recalée d’un emploi, accusée de "complicité de génocide"

Une jeune femme israélienne de 24 ans a été refusée pour un poste dans une jardinerie de Melbourne, en Australie, après avoir reçu un message empreint d’hostilité politique, rapporte le Herald Sun.

La candidate avait postulé à un emploi au Garden of Eden Nursery, situé dans le quartier d’Albert Park, lorsqu’elle a reçu un SMS de l’un des copropriétaires, Brett Dahan, lui annonçant :

« Le poste a été pourvu par quelqu’un qui a un semblant d’humanité et qui se soucie des plantes, des animaux et de l’environnement. »

Le message se poursuivait par :

« Bonne chance pour la suite et j’espère que vous quitterez Melbourne bientôt ! Free Palestine et fin du génocide MAINTENANT. Vous en êtes complice. »

Choquée, la jeune femme – qui a souhaité rester anonyme – a confié au quotidien :

« Je suis venue en Australie en pensant que c’était un pays juste et accueillant. Lire ces mots, si pleins de haine, m’a brisé le cœur. J’ai été jugée, non comme une personne, mais comme une Israélienne. » Contacté par le Herald Sun, Brett Dahan a reconnu avoir envoyé le message, tout en déclarant qu’il « ne savait pas pourquoi » il l’avait fait, avant de refuser de répondre aux questions du journal.