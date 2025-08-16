Mousson meurtrière en Inde et au Pakistan : au moins 280 morts

Articles recommandés -

De violentes pluies ont provoqué vendredi des inondations soudaines et des glissements de terrain en Inde et au Pakistan, faisant au moins 280 morts et des dizaines de disparus. Plus de 1.600 personnes ont pu être secourues, selon la chaîne américaine NBC.

Les intempéries ont d’abord frappé le Cachemire indien avant de se propager vers le nord et le nord-ouest du Pakistan, particulièrement dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. Dans le village himalayen reculé de Chusiti, au Cachemire, environ 60 personnes ont péri et 80 autres sont portées disparues. Les secouristes, qui ont retrouvé 33 corps dans la boue, craignent que le bilan ne s’alourdisse encore. Des centaines de pèlerins, présents dans la région pour un rituel annuel vers un temple, ont été pris au piège. Le principal réfectoire communautaire a été emporté par les flots, ainsi que des dizaines de véhicules et d’habitations.

Au Pakistan, le bilan est particulièrement lourd dans la province de Buner, où 157 morts ont été recensés. « Nous craignons que le nombre de victimes continue de grimper, car des dizaines de personnes restent portées disparues », a indiqué un habitant à l’agence AP. Les dirigeants des deux pays ont exprimé leurs condoléances et promis une aide rapide. Selon des experts, la multiplication de ces épisodes dévastateurs dans l’Himalaya est directement liée aux effets du changement climatique.