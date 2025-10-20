Népal : hommage à Bipin Joshi, otage assassiné à Gaza

Le Népal a rendu lundi un hommage solennel à Bipin Joshi, un étudiant de 22 ans assassiné alors qu’il était retenu en otage à Gaza.

Sa dépouille, rapatriée à Katmandou dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a été recouverte du drapeau national par la Première ministre Sushila Karki lors d’une cérémonie à l’aéroport international Tribhuvan.

« Bipin est un fils de toutes les mères népalaises », a déclaré la cheffe du gouvernement, saluant son courage et son sacrifice.

« Son nom sera immortel, personne ne pourra oublier les épreuves qu’il a endurées », a-t-elle ajouté. Étudiant en agriculture, Bipin Joshi faisait partie d’un groupe de 17 Népalais arrivés en Israël trois semaines avant l’attaque du 7 octobre 2023. Il avait été enlevé dans un kibboutz du sud d’Israël, où dix de ses compatriotes ont été tués.

Selon le témoignage de son ami Himanchal Kattel, unique survivant du groupe, Bipin aurait intercepté une grenade lancée dans un abri avant de la renvoyer, lui sauvant la vie.

Une vidéo de surveillance le montre ensuite capturé et emmené vers Gaza. Sa mort a été confirmée par Israël le 14 octobre, après deux ans d’incertitude pour sa famille.

Sur les réseaux sociaux, le gouvernement israélien a salué « une vie innocente, pleine de promesses, volée trop tôt ».

Le corps de Bipin Joshi doit être inhumé à Kanchanpur, dans le sud-ouest du Népal, sa ville natale.