Nouvelle-Zélande : manifestation massive à Auckland pour Gaza, des slogans appellent à la disparition d'Israël

Des milliers de personnes ont défilé samedi matin dans les rues d’Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, lors d’une manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne. Selon les organisateurs du collectif Aotearoa for Palestine, près de 50 000 participants se sont rassemblés pour le March for Humanity. La police locale avance un chiffre inférieur, estimant la foule à environ 20 000 personnes.

Arama Rata, porte-parole du collectif, a affirmé qu’il s’agissait de la plus grande marche en soutien aux Palestiniens dans le pays depuis le début du conflit à Gaza.

Lors du défilé, de nombreux manifestants brandissaient des drapeaux palestiniens et des pancartes portant des slogans tels que « Don’t normalize genocide » (Ne pas normaliser le génocide) ou encore « Grow a spine stand with Palestine » (Ayez du courage, soutenez la Palestine). Certains ont également scandé « We don’t want no two states, we want all the ’48 », appelant à la disparition d’Israël et à la création d’un État palestinien unique.

La marche s’est déroulée sans incident et aucun arrestation n’a été signalée. Aotearoa for Palestine a appelé le gouvernement néo-zélandais à imposer des sanctions contre Israël.

Le Premier ministre Christopher Luxon avait qualifié en août les récentes opérations israéliennes à Gaza, ainsi que le manque d’aide humanitaire, d’« absolument révoltants ». Wellington envisage toujours la possibilité de reconnaître officiellement un État palestinien.