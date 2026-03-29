"P... de Juifs" : quatre femmes à bord d'une voiture volée foncent sur un groupe de Juifs à Melbourne

Un incident à caractère antisémite a été signalé à Melbourne, où quatre femmes à bord d’un véhicule volé ont pris pour cible un groupe d’hommes juifs. Selon des médias australiens, les occupantes du véhicule ont proféré des insultes antisémites, notamment "P... de Juifs", tout en dirigeant leur voiture vers les victimes.

https://x.com/i/web/status/2038029361463558598 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

D’après les premiers éléments, la voiture aurait dévié brusquement en direction du groupe, sans toutefois faire de blessés. Une vidéo diffusée par une organisation juive locale montre les suites de l’incident, qui a suscité une vive inquiétude au sein de la communauté.

La police australienne a ouvert une enquête et indique avoir été informée de plusieurs faits impliquant ce même véhicule. Les autorités précisent que les occupantes auraient également lancé des œufs et tenu des propos offensants à différentes occasions.

Si certains incidents comportent des éléments antisémites, la police souligne que d’autres faits signalés ne visaient pas spécifiquement une communauté. Selon des informations de presse, l’agression s’est produite à une intersection déjà marquée par une attaque similaire visant des jeunes juifs en janvier dernier, renforçant les préoccupations quant à la sécurité dans ce secteur.