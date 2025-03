Pakistan : 50 otages exécutés après la prise en otage du train "Jaffer Express" par des séparatistes baloutches

Le groupe séparatiste Baloch Liberation Army (BLA) a revendiqué l'exécution de 50 otages à bord du train "Jaffer Express", qui avait été pris en otage dans la province de Ketchi, dans le sud-ouest du Pakistan. Le train transportait près de 450 passagers lorsqu'il a été attaqué par des combattants armés. Durant l'attaque initiale, six personnes ont perdu la vie, dont le conducteur du train. Les 450 passagers ont été pris en otage et détenus par les assaillants.

Plus tôt dans la journée, les forces de sécurité pakistanaises ont réussi à libérer 155 otages dans une opération de sauvetage qui s'est soldée par des échanges de tirs avec les séparatistes. Les autorités pakistanaises ont rapporté que 27 insurgés ont été tués lors des affrontements. Cependant, certains des assaillants, vêtus de "tenues suicides", ont été contraints de s'asseoir aux côtés des otages par les forces de secours. Le gouvernement pakistanais a déclaré que l'opération de sauvetage était toujours en cours, avec des efforts pour libérer les derniers otages et désamorcer la menace d'explosion que les assaillants ont fait peser sur le train. La situation reste extrêmement tendue, et les autorités redoutent des attaques supplémentaires alors que les séparatistes baloutches poursuivent leurs revendications pour plus d'autonomie dans la région.