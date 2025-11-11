Pakistan : douze morts dans un attentat-suicide devant un tribunal d’Islamabad

Une explosion survenue mardi à proximité d'un tribunal d’Islamabad a fait au moins douze morts et une vingtaine de blessés, selon l’hôpital Pakistan Institute of Medical Sciences. L’attentat, qualifié de "rare" dans la capitale pakistanaise, est considéré par les autorités comme une attaque-suicide.

La déflagration s’est produite dans le parking du complexe judiciaire de la ville, situé dans un quartier sensible abritant de nombreux bureaux gouvernementaux et soumis à des contrôles de sécurité stricts. Le président pakistanais, Asif Ali Zardari, a condamné ce qu’il a qualifié de "lâche attentat-suicide" et exprimé sa solidarité avec les victimes.

Aucune organisation n’a revendiqué l’attaque pour le moment. Cependant, une source sécuritaire citée par CNN a indiqué que des militants liés aux talibans afghans ou à l’Inde pourraient en être responsables.

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a réagi sur la plateforme X en affirmant que le pays se trouvait dans un "état de guerre" et que cette attaque devait être perçue comme un "signal d’alarme" concernant les discussions en cours avec l’Afghanistan voisin. "Ce qui s’est passé à Islamabad est un message venu de Kaboul, et le Pakistan a toute la force nécessaire pour y répondre", a-t-il averti.

Depuis la prise de Kaboul par les talibans afghans en 2021, le Pakistan fait face à une recrudescence d’attentats islamistes, qu’Islamabad attribue au Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), un groupe affilié à son homologue afghan. Les tensions entre les deux pays se sont aggravées ces derniers mois, notamment après des affrontements meurtriers à la frontière en octobre, les plus violents depuis des années.

La tentative de rétablir un cessez-le-feu entre Islamabad et Kaboul a échoué la semaine dernière à Istanbul, les pourparlers n’ayant pas permis d’aboutir à un accord durable sur la présence de groupes armés hostiles au Pakistan opérant depuis le territoire afghan.

L’attentat d’Islamabad survient moins de vingt-quatre heures après l’attaque d’un collège militaire dans le nord-ouest du pays, signe d’une détérioration rapide de la sécurité dans la région.