Pakistan : un attentat-suicide dans une mosquée chiite fait au moins 31 morts

Un attentat-suicide a frappé vendredi une mosquée chiite située en périphérie d’Islamabad, faisant au moins 31 morts et plus de 160 blessés, selon les autorités pakistanaises. L’attaque s’est produite pendant la grande prière du vendredi, dans l’enceinte de la vaste mosquée Khadija Al-Kubra, provoquant une scène de chaos et de panique parmi les fidèles.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des policiers, des secouristes et des habitants évacuant les blessés vers les hôpitaux de la capitale. Plusieurs victimes seraient dans un état critique. Des témoins ont décrit des corps et des blessés gisant sur les tapis de la mosquée, tandis que des survivants appelaient à l’aide.

Aucune revendication n’avait été formulée dans l’immédiat. Les soupçons se portent toutefois sur des groupes terroristes actifs dans le pays, notamment les talibans pakistanais ou la branche régionale du groupe État islamique, déjà responsables par le passé d’attaques visant la minorité chiite. Le ministre pakistanais de la Défense a indiqué que, selon les premiers éléments, l’auteur de l’attentat aurait transité par l’Afghanistan voisin, accusation régulièrement démentie par Kaboul.

L’attentat intervient dans un contexte de recrudescence des violences terroristes au Pakistan, principalement attribuées aux talibans pakistanais, aux séparatistes baloutches et à des groupes djihadistes affiliés à l’État islamique. Si Islamabad est habituellement moins touchée que d’autres régions, la capitale n’est pas épargnée.

Le président Asif Ali Zardari et le Premier ministre Shehbaz Sharif ont fermement condamné l’attaque, exprimant leurs condoléances aux familles des victimes et promettant que les responsables seraient identifiés et punis. La communauté internationale, dont les États-Unis et l’Union européenne, a également dénoncé un acte qualifié de « crime contre l’humanité ».