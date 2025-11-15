Pékin déconseille à ses ressortissants de se rendre au Japon après des propos jugés "provocateurs" sur Taïwan

La Chine appelle ses citoyens à « éviter » tout déplacement au Japon, sur fond de tensions croissantes entre Pékin et Tokyo. L’avertissement intervient après des déclarations de la nouvelle première ministre japonaise, Sanae Takaichi, évoquant la possibilité d’une intervention militaire japonaise si Taïwan — île revendiquée par la Chine — faisait l’objet d’une attaque.

Dans un communiqué publié vendredi soir, l’ambassade de Chine à Tokyo dénonce des propos « ouvertement provocateurs » qui auraient « gravement nui au climat des échanges entre les peuples ». Pékin estime que les remarques de Sanae Takaichi constituent une remise en cause directe de sa souveraineté.

Le 7 novembre, la cheffe du gouvernement japonais avait déclaré devant le Parlement qu’une crise militaire autour de Taïwan pourrait « constituer une menace pour la survie du Japon », ajoutant qu’il fallait « envisager le scénario du pire ». Des mots interprétés comme un signal d’un possible soutien militaire de Tokyo à l’île en cas d’agression chinoise. Taïwan se situe à seulement 100 kilomètres de l’archipel japonais.

La réaction chinoise ne s’est pas fait attendre : Pékin a convoqué l’ambassadeur du Japon, qualifiant les propos de Takaichi « d’extrêmement graves ». Tokyo a répliqué en convoquant à son tour l’ambassadeur chinois, après une déclaration « extrêmement inappropriée » du consul général de Chine à Osaka, qui avait menacé — dans un message depuis effacé — de « couper cette sale tête » en référence aux propos de la dirigeante japonaise.

Le Japon assure que sa position reste « inchangée », réaffirmant son attachement à « la paix et la stabilité » dans la région.