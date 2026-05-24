Philippines : plus de 20 personnes piégées après l’effondrement d’un immeuble

Plus de 20 personnes pourraient être piégées sous les décombres d’un immeuble en construction qui s’est effondré dimanche aux Philippines, selon les autorités locales.

L’accident s’est produit à Angeles, dans la province de Pampanga, au nord de Manille. Les secours fouillent les débris d’un bâtiment de plusieurs étages, composé de dalles de béton et de structures métalliques tordues.

Selon Maria Leah Sajili, responsable de l’information du Bureau régional de la protection contre les incendies, cinq personnes sont confirmées piégées, dont deux ont pu entrer en contact avec les secouristes. Dix-huit autres ouvriers présents sur le chantier au moment de l’effondrement pourraient également se trouver sous les décombres.

Au total, 24 personnes ont été secourues ou prises en charge à proximité du site. Aucun décès n’a été signalé pour l’instant.

Les autorités cherchent encore à déterminer les causes de l’effondrement. D’après les premiers éléments, le bâtiment devait être un condo-hôtel de neuf étages, mais un dixième niveau destiné à accueillir une piscine était en cours de construction.

Des ambulances et des camions de pompiers ont été déployés sur place. Les opérations restent difficiles en raison du poids des débris de béton que les équipes doivent déplacer pour atteindre les personnes potentiellement coincées.