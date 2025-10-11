Pyongyang dévoile un nouveau missile intercontinental lors d’un défilé militaire

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a présidé, vendredi soir à Pyongyang, un vaste défilé militaire célébrant le 80ᵉ anniversaire du Parti des travailleurs, au cours duquel la Corée du Nord a présenté son nouveau missile intercontinental Hwasong-20, décrit par l’agence officielle KCNA comme son « arme nucléaire stratégique la plus puissante ».

À ses côtés figuraient plusieurs invités de marque, dont le Premier ministre chinois Li Qiang, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, et le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam. Ce rassemblement illustre le resserrement des liens entre Pyongyang, Moscou et Pékin, dans un contexte de tensions accrues avec Washington.

Selon des experts cités par la Carnegie Endowment for International Peace, le Hwasong-20 serait conçu pour transporter plusieurs ogives nucléaires, capables de saturer les systèmes antimissiles américains. Des essais pourraient avoir lieu avant la fin de l’année, selon les observateurs.

Outre ce missile, le régime a également exposé des missiles hypersoniques, des drones suicides et de nouveaux lance-roquettes multiples. Dans son discours, Kim Jong-un a salué la « bravoure » de son armée, affirmant qu’elle devait devenir une force invincible apte à « détruire toutes les menaces ».

Plus tôt, il avait rencontré Medvedev pour discuter d’un renforcement de la coopération militaire et de nouveaux accords bilatéraux avec la Russie et le Vietnam.