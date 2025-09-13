Pyongyang prépare un plan pour renforcer à la fois son armée et son arsenal nucléaire

Articles recommandés -

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a annoncé que Pyongyang présentera bientôt une nouvelle politique visant à développer simultanément ses forces armées et son arsenal nucléaire, a rapporté samedi l’agence officielle KCNA. Cette stratégie sera dévoilée lors d’une réunion clé du parti au pouvoir, prévue au début de l’année prochaine, selon des analystes.

En visite cette semaine dans plusieurs centres de recherche militaire, Kim Jong Un a insisté sur la nécessité de moderniser l’armée du pays, tout en poursuivant la montée en puissance nucléaire. Depuis l’échec du sommet avec les États-Unis en 2019, la Corée du Nord affirme qu’elle ne renoncera jamais à son programme nucléaire, désormais considéré comme “irréversible”.

Le conflit en Ukraine a renforcé la position de Kim Jong Un, qui a envoyé des milliers de soldats nord-coréens pour soutenir Moscou. En échange, la Russie fournirait un appui stratégique et pourrait transférer des technologies militaires sensibles, selon Séoul. L’an dernier, Moscou et Pyongyang ont scellé un pacte de défense mutuelle lors de la visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord. Pour l’analyste Hong Min, ce projet traduit la volonté de Pyongyang de dépasser la simple dissuasion nucléaire et d’accroître ses capacités offensives. Cette politique s’inscrit dans la continuité des ambitions affichées en 2021, lorsque Kim Jong Un avait déjà annoncé le développement de missiles intercontinentaux à propergol solide et de satellites militaires.