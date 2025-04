Séisme en Birmanie : le bilan s'alourdit à plus de 3.300 morts

Le bilan du violent séisme qui a frappé la Birmanie le 28 mars dernier continue de s'alourdir, dépassant désormais les 3.300 morts, selon les médias officiels birmans. Ce tremblement de terre de magnitude 7,7 a ravagé de nombreuses infrastructures à travers le pays.

D'après les derniers chiffres publiés par les autorités birmanes, la catastrophe a causé 3.354 décès et fait 4.508 blessés. Par ailleurs, 220 personnes sont toujours portées disparues plus d'une semaine après la tragédie.

Millions de personnes affectées

Les Nations Unies estiment que plus de trois millions de personnes pourraient avoir été touchées par ce séisme, aggravant une situation humanitaire déjà critique après quatre années de guerre civile. De nombreux survivants se retrouvent sans abri, contraints de dormir à l'extérieur soit parce que leurs habitations ont été détruites, soit par crainte de nouveaux effondrements. Le responsable humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher, s'est rendu dans la ville de Mandalay, située près de l'épicentre et gravement endommagée par le séisme. "Les dégâts sont stupéfiants", a-t-il écrit sur la plateforme X. "Le monde doit se mobiliser pour aider le peuple birman."

Une aide internationale compliquée

La communauté internationale peine à apporter son soutien à la Birmanie, pays dirigé par une junte militaire depuis le coup d'État de février 2021. Les organisations humanitaires font face à d'importantes difficultés d'accès aux zones sinistrées, tandis que les sanctions internationales contre le régime compliquent l'acheminement de l'aide.

Plusieurs pays de la région, dont la Thaïlande, l'Inde et la Chine, ont néanmoins commencé à envoyer des secours et du matériel d'urgence. L'ONU appelle à une trêve dans les conflits internes pour faciliter les opérations humanitaires dans les régions touchées par le séisme. Cette catastrophe naturelle s'ajoute à une crise politique et humanitaire persistante dans le pays, où les affrontements entre l'armée et diverses factions rebelles ont déjà déplacé des centaines de milliers de personnes avant même le tremblement de terre.