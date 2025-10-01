Séisme meurtrier aux Philippines : le bilan grimpe à 69 morts, les hôpitaux débordés

Aux Philippines, le puissant séisme de magnitude 6,9 qui a frappé mardi soir l’île de Cebu continue de révéler son lourd bilan. Selon l’Office de la défense civile, au moins 69 personnes ont perdu la vie et près de 200 autres ont été blessées, saturant les structures médicales locales.

À Bogo, ville de 90 000 habitants proche de l’épicentre, les secouristes fouillent encore les décombres à la recherche de disparus. Trente habitants y ont été tués, tandis que d’autres communes de la région sont également endeuillées : 22 morts à San Remigio, 10 à Medellin, 5 à Tabogon et un décès chacun à Sogod et Tabuelan.

Dans la capitale provinciale, les scènes de chaos traduisent l’ampleur du drame. Des enfants blessés pleuraient et des adultes hurlaient de douleur sous des tentes bleues dressées à la hâte devant l’hôpital provincial de Cebu. Les patients y ont été installés en extérieur par crainte de nouvelles secousses, alors que des répliques ont été ressenties tout au long de la nuit.

Le tremblement de terre, décrit comme peu profond, a été enregistré au large du nord de l’île par l’Institut géologique américain (USGS). Les autorités locales redoutent que le bilan ne s’alourdisse encore dans les prochaines heures, à mesure que les secours progressent dans les zones les plus touchées.