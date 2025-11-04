Séoul affirme que 5.000 soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie depuis septembre

Environ 5.000 soldats nord-coréens ont été déployés en Russie depuis septembre pour participer à des travaux de reconstruction d’infrastructures, selon un député sud-coréen, Lee Seong-kweun, relayant mardi un rapport des services de renseignement de Séoul.

Ces troupes auraient été envoyées par vagues successives et pourraient être rejointes par de nouveaux contingents, alors que des signes d’entraînement et de préparation continuent d’être observés en Corée du Nord. En parallèle, près de 10.000 soldats nord-coréens seraient actuellement stationnés près de la frontière russo-ukrainienne, a précisé Lee.

Selon les renseignements sud-coréens, Pyongyang soutient activement l’effort de guerre russe, notamment lors des combats de 2024-2025 dans la région de Koursk, où environ 600 soldats nord-coréens ont été tués et plusieurs milliers blessés. En échange, le régime de Kim Jong Un bénéficierait de soutiens financiers et technologiques, ainsi que d’une aide alimentaire et énergétique fournie par Moscou — un moyen efficace de contourner les sanctions internationales.

Mardi, Séoul a également signalé que la Corée du Nord avait tiré plusieurs roquettes d’artillerie avant la visite du ministre américain de la Défense Pete Hegseth à la frontière intercoréenne.

Malgré cette démonstration de force, les services sud-coréens estiment que Kim Jong Un reste ouvert au dialogue avec Washington, alors que Donald Trump a récemment multiplié les signaux d’ouverture envers le dirigeant nord-coréen.