Séoul n’exclut pas une rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump lors du sommet de l’APEC

La Corée du Sud a laissé entendre vendredi qu’une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un pourrait avoir lieu en marge du sommet de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju. Selon l’agence Yonhap, un haut responsable de Séoul a affirmé qu’« il est difficile d’être conclusif à ce stade, mais on ne peut pas écarter cette possibilité », marquant un changement par rapport à la position initiale qui jugeait improbable la participation de la Corée du Nord.

Bien que Pyongyang ne soit pas membre de l’APEC, les observateurs rappellent que l’ancien président américain avait déjà saisi l’occasion de rencontres internationales pour organiser des face-à-face improvisés avec le dirigeant nord-coréen. En 2019, après le G20 d’Osaka, Trump avait ainsi traversé la frontière intercoréenne pour un bref entretien historique avec Kim.

Le dirigeant nord-coréen a récemment déclaré qu’il était ouvert à un retour au dialogue avec Washington, à condition que les États-Unis abandonnent leur exigence de dénucléarisation totale. Kim a même évoqué ses « bons souvenirs » de ses trois sommets passés avec Trump, entre 2018 et 2019. De son côté, l’ex-président américain vante toujours une « très bonne relation » avec lui et espère pouvoir réaliser de « grands progrès ». Toutefois, Kim continue de renforcer son arsenal nucléaire, qu’il considère comme une garantie essentielle de souveraineté et de levier diplomatique, compliquant la perspective de véritables négociations de désarmement.