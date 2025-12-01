Sydney : un quartier ciblé par une vague de tags anti-israéliens

Le célèbre quartier de Bondi Beach, à Sydney, s’est réveillé samedi matin recouvert de graffitis violemment hostiles à Israël. Selon la police de Nouvelle-Galles du Sud (NSW Police), plusieurs infrastructures et panneaux publics ont été vandalisés avant l’aube par deux hommes masqués, visiblement âgés d’une vingtaine d’années. Les forces de l’ordre ont diffusé des images de vidéosurveillance et appellent désormais le public à les aider à identifier les suspects.

Les inscriptions, réalisées à la bombe rouge, proclamaient notamment « Fuck Zionist Israel », « Fuck the IDF », ainsi que d’autres slogans accusant Israël de « génocide » ou d’avoir « du sang sur les mains ». Arsen Ostrovsky, futur directeur du bureau de Sydney du Australia & Israel Jewish Affairs Council, qui a découvert les tags lors d’un footing matinal, a dénoncé un phénomène devenu « beaucoup trop fréquent » en Australie depuis le 7 octobre.

Un homme de 38 ans a été interpellé dans le cadre de l’enquête, avant d’être relâché sans poursuites pour le moment. La police poursuit ses investigations.

Les organisations juives australiennes ont fermement condamné ces actes. Pour Ostrovsky, ils illustrent « une montée inquiétante de la haine des Juifs » et « l’utilisation de lieux emblématiques pour intimider la communauté ». Jeremy Leibler, président de la Fédération sioniste d’Australie, a qualifié les graffitis de « nouvelle tentative d’intimidation », assurant que la communauté juive reste « forte, unie et déterminée à ne pas céder face à la haine ».

Les autorités australiennes, elles, appellent au calme et promettent que les auteurs seront « pleinement tenus responsables ».