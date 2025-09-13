Synagogue vandalisée en Polynésie : première attaque contre la communauté juive locale

Articles recommandés -

Une enquête a été ouverte après la dégradation de la synagogue de Papeete, en Polynésie française, survenue le jeudi 11 septembre. Le parquet a indiqué qu’il s’agissait d’une enquête pour « dégradations graves en raison de l'appartenance à une race ou à une religion », un délit passible de quatre ans de prison.

Plus tôt dans la journée, la rédaction du quotidien Tahiti Infos avait reçu un appel anonyme signalant la présence de « sang des Palestiniens » sur les grilles du lieu de culte. Sur place, un correspondant de l’AFP a constaté des jets de peinture rouge dirigés vers des signes religieux, notamment une étoile de David.

La procureure de la République à Papeete, Solène Belaouar, a précisé que cette mise en scène indiquait clairement que « l'auteur savait qu'il ciblait une synagogue et la religion juive ». Aucune revendication n’a pour l’instant été enregistrée et toutes les pistes restent à l’étude, même si aucun indice ne laisse penser à un acte terroriste. Un membre de la communauté juive, qui a souhaité rester anonyme, a exprimé sa stupeur et sa préoccupation : « Je suis en Polynésie depuis 60 ans, et il n'y a jamais eu de problème. C'est la première fois que la communauté est visée », a-t-il confié.

Selon lui, la communauté juive locale compte environ une centaine de membres. Il relie cet acte au conflit en Israël, estimant que la tension internationale peut avoir influencé cet acte antisémite inédit dans la région. Cet incident marque un précédent inquiétant pour la collectivité française du Pacifique, jusqu’ici épargnée par ce type de dégradations.