Taïwan dit s’inspirer d’Israël pour renforcer sa défense face à la Chine

Le président taïwanais Lai Ching-te a affirmé mardi qu’Israël constituait un modèle dont Taïwan pouvait s’inspirer pour renforcer ses défenses, citant l’histoire biblique de David contre Goliath pour illustrer la nécessité de résister à l’autoritarisme.

Lors d’un dîner organisé lundi par le Comité des affaires publiques américano-israéliennes à Taïwan, Lai a rappelé le soutien indéfectible de l’île à Israël depuis l’attaque du Hamas en 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza, malgré l’absence de relations diplomatiques formelles entre Taipei et Jérusalem. Il a souligné que le peuple juif avait traversé des siècles de persécutions, en tirant un parallèle avec la situation de Taïwan face aux pressions de Pékin. Selon lui, le peuple taïwanais s’inspire de l’exemple du peuple juif face aux défis posés par la Chine et ne s’est jamais découragé.

Le président a insisté sur le rôle d’Israël comme exemple de détermination et de capacité à défendre son territoire, affirmant que Taïwan devait incarner l’esprit de David face à Goliath en s’opposant à la coercition autoritaire. Il a également rappelé que l’apaisement n’est jamais une solution face aux gouvernements autoritaires et que le concept de paix par la force est appliqué depuis des années par les sociétés israélienne, américaine et taïwanaise.

Taïwan dispose d’une ambassade de facto à Tel-Aviv, tandis qu’Israël possède un bureau similaire à Taipei

Plus tôt ce mois-ci, le président du pays a présenté le nouveau système de défense aérienne multicouche de Taïwan, baptisé « T-Dome », inspiré du système israélien Dôme de fer et du bouclier antimissile « Golden Dome » développé sous l’administration Trump. Ce dispositif vise à protéger l’île contre une éventuelle attaque de Pékin, qui revendique Taïwan comme son territoire.

Le président estime que la coopération trilatérale entre Taïwan, les États-Unis et Israël peut contribuer à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales. Le gouvernement taïwanais rejette fermement les revendications territoriales de la Chine, et le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-lung, a assuré mardi que l’île ne craignait pas que la tournée asiatique du président américain Donald Trump entraîne un quelconque abandon de la part des États-Unis.