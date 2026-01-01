Taïwan face à la pression chinoise : le président Lai Ching-te réaffirme la détermination de l’île

Le président taïwanais Lai Ching-te a solennellement réaffirmé, jeudi, la volonté de Taïwan de défendre sa souveraineté, quelques jours après la fin de vastes manœuvres militaires chinoises autour de l’île. Dans son discours du Nouvel An, il a dénoncé les « ambitions expansionnistes croissantes » de Pékin et insisté sur la nécessité pour Taïwan de montrer sa capacité de résistance.

« La communauté internationale observe si le peuple taïwanais a la détermination de se défendre », a déclaré le chef de l’État, assurant que sa ligne était « claire et constante » : protéger la souveraineté nationale, renforcer la défense et accroître la résilience de la société face aux menaces extérieures.

Ces déclarations interviennent après des exercices à munitions réelles menés par Chine autour de Taïwan, impliquant missiles, avions de combat et navires de guerre. Pékin a justifié ces manœuvres par sa colère face à une importante vente d’armes américaines à l’île et par des propos récents du nouveau dirigeant japonais évoquant une possible implication de Tokyo en cas d’attaque chinoise.

Washington a en effet annoncé une vente d’armements de plus de 11 milliards de dollars, la plus importante jamais accordée à Taïwan, comprenant missiles, drones, systèmes d’artillerie et logiciels militaires. Les États-Unis sont tenus par leur législation de fournir à l’île les moyens de sa défense, malgré l’opposition ferme de Pékin, qui revendique Taïwan comme partie intégrante de son territoire.

Mercredi, le président chinois Xi Jinping a de nouveau affirmé que l’annexion de Taïwan était « inévitable », ravivant les inquiétudes régionales. En réponse, Taipei a annoncé un budget spécial de 40 milliards de dollars pour l’armement, incluant la construction d’un vaste système de défense aérienne, le « Taiwan Dome », et s’est engagé à porter ses dépenses militaires à 5 % du PIB.

« Face aux ambitions militaires sérieuses de la Chine, Taïwan n’a pas de temps à perdre », a conclu Lai Ching-te, soulignant l’urgence de bâtir une dissuasion crédible.