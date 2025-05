Tensions entre l'Inde et le Pakistan : l'analyse d'Olivier Da Lage sur i24NEWS

Dans une intervention éclairante sur i24NEWS, Olivier Da Lage, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de l'Inde et de la péninsule arabique, a livré une analyse approfondie des tensions récentes entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires dont les relations sont marquées par des décennies de conflit.

Les racines historiques du conflit

Da Lage a d'abord rappelé les origines historiques de ce conflit complexe, remontant à la partition des Indes britanniques en 1947. "Lors de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan [...] le Cachemire, qui était l'un de ces États princiers, l'un des plus riches, on l'appelait la Suisse des Indes britanniques à l'époque, était dirigé par un Maharaja hindou avec une population majoritairement musulmane," a-t-il expliqué. Cette situation particulière a conduit à une impasse quand le dirigeant a initialement refusé de rejoindre l'un ou l'autre des nouveaux États. Après une attaque des forces pakistanaises, le maharaja a demandé l'appui de l'Inde, ce qui a débouché sur une première guerre qui s'est conclue en 1948 par un cessez-le-feu et un partage du territoire.

Un conflit qui perdure

Selon l'expert, cette division territoriale a été suivie par trois autres guerres (1965, 1971 et 1999), démontrant la persistance du contentieux. Aujourd'hui, la région reste divisée par ce que les spécialistes appellent "la ligne de contrôle", décrite par Da Lage comme "une sorte de ligne de démarcation, ligne de cessez-le-feu, qui a régulièrement été traversée par des infiltrations de gens venant du Pakistan au secours des séparatistes cachemiriques."

Les récentes frappes indiennes

Concernant les récentes tensions, Olivier Da Lage a analysé les frappes menées par l'Inde sur le territoire pakistanais. D'après lui, l'armée indienne a ciblé "neuf cibles, certaines dans la partie contrôlée par le Pakistan du Cachemire, d'autres au Penjab, donc en territoire pakistanais proprement dit." Ces frappes auraient visé des "camps d'entraînement ou de direction de mouvements terroristes", notamment le groupe Lashkar-e-Taïba, soupçonné d'être derrière l'attentat de Pahalgam du 22 avril. Avec une analyse pondérée, il distingue clairement entre l'escalade militaire conventionnelle et le risque nucléaire : "Un risque d'escalade militaire, c'est toujours possible. Un risque d'escalade nucléaire, personne n'y croit." Il explique que l'usage d'armes nucléaires nécessiterait une menace existentielle pour l'un des deux pays, ce qui entraînerait des représailles mutuelles catastrophiques : "Ce serait un suicide, et ce serait tragique pour les deux pays. Donc cette thèse-là n'est prise au sérieux par personne dans les circonstances actuelles." Cependant, le chercheur n'écarte pas tout risque, évoquant la possibilité de malentendus stratégiques : "On ne peut jamais exclure qu'un message militaire envoyé par l'un soit mal compris par l'autre, et que ce qui était considéré comme une frappe limitée soit perçu comme une escalade par l'adversaire."

Cette analyse mesurée d'Olivier Da Lage offre un éclairage sur un conflit aux multiples ramifications, dont les tensions récentes préoccupent la communauté internationale mais ne présentent pas, selon lui, de risque imminent d'affrontement nucléaire.