Vives critiques en Australie contre un événement pro-palestinien le 7 octobre

La tenue d’un rassemblement pro-palestinien intitulé “Gloire à nos martyrs”, prévu ce mardi dans la banlieue de Bankstown à Sydney, a suscité une vive indignation en Australie. L’événement, organisé par le collectif Stand for Palestine Australia, coïncide avec le deuxième anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, qui avait fait 1 200 morts et plus de 250 otages, et marqué le début de la guerre à Gaza.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a dénoncé une initiative d’un « timing terrible » et « d’une insensibilité choquante », estimant qu’elle semblait glorifier les terroristes du Hamas plutôt que soutenir les civils palestiniens.

L’avocate et militante Ramia Abdo Sultan, invitée à prendre la parole, a répliqué que les Palestiniens étaient « réduits au silence » et "empêchés de pleurer leurs morts".

Depuis deux ans, des manifestations pro-palestiniennes massives se tiennent presque chaque week-end à Sydney et Melbourne, certaines rassemblant plusieurs milliers de personnes.

Le Premier ministre Anthony Albanese a mis en garde contre toute action le 7 octobre, qualifiant cette date de « jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis la Shoah ». Il a par ailleurs condamné l’apparition, à Melbourne, de graffitis “Glory to Hamas” et “Oct 7, Do it again”, qu’il a qualifiés d’« actes abjects et de propagande terroriste ».

Le climat reste tendu en Australie, où les actes antisémites et islamophobes se sont multipliés depuis le début du conflit.