Vives critiques en Australie contre un événement pro-palestinien le 7 octobre

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud dénonce une initiative « terriblement malvenue », accusée de glorifier les terroristes du Hamas

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
 ■ 
Manifestation anti-israélienne à Melbourne, Australie, le 24 août 2025
Manifestation anti-israélienne à Melbourne, Australie, le 24 août 2025William WEST / AFP

La tenue d’un rassemblement pro-palestinien intitulé “Gloire à nos martyrs”, prévu ce mardi dans la banlieue de Bankstown à Sydney, a suscité une vive indignation en Australie. L’événement, organisé par le collectif Stand for Palestine Australia, coïncide avec le deuxième anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël, qui avait fait 1 200 morts et plus de 250 otages, et marqué le début de la guerre à Gaza.

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a dénoncé une initiative d’un « timing terrible » et « d’une insensibilité choquante », estimant qu’elle semblait glorifier les terroristes du Hamas plutôt que soutenir les civils palestiniens.

L’avocate et militante Ramia Abdo Sultan, invitée à prendre la parole, a répliqué que les Palestiniens étaient « réduits au silence » et "empêchés de pleurer leurs morts".

Depuis deux ans, des manifestations pro-palestiniennes massives se tiennent presque chaque week-end à Sydney et Melbourne, certaines rassemblant plusieurs milliers de personnes.

Video poster
Arno Klarsfeld : "La gauche européenne reste prisonnière d’un antisémitisme réinventé"

Le Premier ministre Anthony Albanese a mis en garde contre toute action le 7 octobre, qualifiant cette date de « jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis la Shoah ». Il a par ailleurs condamné l’apparition, à Melbourne, de graffitis “Glory to Hamas” et “Oct 7, Do it again”, qu’il a qualifiés d’« actes abjects et de propagande terroriste ».

Le climat reste tendu en Australie, où les actes antisémites et islamophobes se sont multipliés depuis le début du conflit.

Cet article a reçu 4 commentaires

Commentaires