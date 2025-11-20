Thaïlande : l'Israélien Sagi Mor, porté disparu après avoir sauvé son fils de la noyade, retrouvé sans vie

Les recherches menées depuis plusieurs jours sur l’île thaïlandaise de Koh Phangan s’est achevée sur un drame : Sagi Mor, un Israélien de 45 ans originaire de Kela Alon, a été retrouvé mort jeudi matin. Il avait disparu en mer après avoir sauvé son fils, emporté par une forte vague sur la plage de Chaloklam, dans le nord de l’île.

Selon les médias locaux, la famille, en voyage en Thaïlande, se promenait sur la plage mercredi lorsqu’un des enfants a été happé par un courant puissant. Sagi Mor s’est immédiatement jeté à l’eau et est parvenu à ramener son fils sain et sauf sur le rivage. Mais lui-même a été entraîné au large, sous les yeux de son épouse et de ses enfants qui ont alerté les secours.

La police touristique de Koh Phangan a lancé des recherches, rapidement soutenue par de nombreux résidents israéliens de l’île. Des appels à l’aide ont circulé dans les groupes communautaires, mobilisant propriétaires de jet-skis, plongeurs et volontaires. Les conditions météorologiques, vents violents, fortes vagues, pluie, ont toutefois rendu les opérations extrêmement difficiles. Les drones n’ont pas pu être déployés.

Face à l’urgence, un poste de commandement improvisé a été mis en place en coopération avec la police locale. Le ministère israélien des Affaires étrangères, le mouvement Habad et une équipe de secours venue d’Israël ont également participé aux efforts. Dans la nuit, près de 160 bénévoles, Israéliens et touristes internationaux, ont sillonné les plages munis de lampes torches et de motos.

La communauté israélienne de Koh Phangan s’est particulièrement mobilisée, proposant soutien logistique et accompagnement psychologique à la famille. Des travailleuses sociales et psychologues volontaires sont restées auprès de l’épouse et des enfants durant toute la durée des recherches.

Après l’annonce de la découverte du corps, l’épouse de Sagi Mor, Inbal, a exprimé sa gratitude : "Dans ces heures douloureuses, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont mobilisées pour sauver Sagi : les centaines de bénévoles qui ont fouillé les plages toute la nuit, l’équipe de Magen, notre assurance, le mouvement Habad et le ministère des Affaires étrangères pour leur soutien constant. Nous nous rassemblons maintenant en famille pour affronter cette terrible nouvelle et soutenir nos enfants."