Thaïlande : quatre Israéliens arrêtés lors d’une descente policière

La police thaïlandaise a annoncé l’arrestation de quatre ressortissants israéliens à la suite d’une opération menée sur l’île touristique de Koh Phangan, dans le sud de la Thaïlande. Les interpellations ont eu lieu dimanche lors d’une descente dans une villa de luxe, décrite par les autorités locales comme le lieu d’une « fête de la drogue ».

Selon la police, l’opération s’inscrivait dans une campagne nationale visant à lutter contre les réseaux criminels étrangers actifs dans les zones touristiques. Des unités de la police du tourisme, de la police provinciale, des services de l’immigration et des autorités locales ont participé à la perquisition, déclenchée après des signalements de riverains évoquant une fête nocturne bruyante et des allées et venues suspectes de ressortissants étrangers.

À leur arrivée sur place, les forces de l’ordre ont interpellé un Israélien de 33 ans, présenté comme nerveux et ayant tenté de prendre la fuite. La fouille de la villa a permis de découvrir des résidus de poudre blanche sur une table, ainsi que plusieurs substances illicites. Deux autres Israéliennes, âgées de 23 et 24 ans, ont été arrêtées sur les lieux.

Au total, la police affirme avoir saisi plus de 30 grammes de cocaïne, environ 15 grammes de kétamine, ainsi que du MDMA sous forme de comprimés et de poudre. L’enquête s’est poursuivie avec l’arrestation d’un quatrième Israélien, âgé de 48 ans, soupçonné d’être le fournisseur. À son domicile, les autorités ont découvert des quantités supplémentaires de drogues, des buvards de LSD ainsi qu’environ 79 000 bahts en liquide.

Les enquêteurs estiment que le groupe visait principalement des touristes israéliens fréquentant les soirées et fêtes de l’île. Les substances étaient conditionnées dans des sachets marqués d’un logo en forme de pistolet, considéré comme un signe distinctif du réseau.

La police thaïlandaise a indiqué que les suspects seraient poursuivis selon la législation locale, avant d’être expulsés du pays et inscrits sur une liste noire leur interdisant tout retour en Thaïlande.