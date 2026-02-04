Tokyo : un militant entame une grève de la faim contre un projet d’achat de drones israéliens

À Tokyo, un militant japonais a entamé une grève de la faim pour protester contre un projet d’acquisition de drones de combat par les forces armées nippones. Depuis le lundi 26 janvier, Takamori Hirayama, 29 ans, est installé devant le ministère japonais de la Défense, où il survit uniquement grâce à de l’eau, du sucre et du sel, malgré des températures hivernales particulièrement basses.

Figure émergente de la société civile japonaise, le jeune homme s’oppose à un programme militaire visant à renforcer la protection des îles japonaises proches de la Chine. Parmi les options étudiées figureraient des drones de fabrication israélienne, un choix que Takamori Hirayama juge inacceptable. Arborant un keffieh et visiblement affaibli, il affirme vouloir attirer l’attention sur ce qu’il considère comme une responsabilité morale du Japon. Selon lui, acheter ce type d’équipement reviendrait à se rendre complice des violences commises à Gaza, et il appelle son pays à rompre toute coopération avec le complexe militaro-industriel israélien.

Si son action reste encore peu relayée par les grands médias, elle bénéficie d’un certain écho sur les réseaux sociaux. Sur place, des passants viennent régulièrement lui apporter un soutien moral. Certains expriment leur inquiétude face à la situation humanitaire à Gaza, d’autres estiment que le Japon devrait privilégier l’aide humanitaire plutôt que la coopération militaire. Plusieurs voix appellent même à un boycott international des armes israéliennes.

Le ministère japonais de la Défense doit rendre sa décision le 17 février. En attendant, l’état de santé du militant préoccupe ses soutiens. Selon ses proches, Takamori Hirayama perdrait entre 700 et 800 grammes par jour et ne pèserait plus que 51 kilos, alors que près de deux semaines le séparent encore de l’échéance annoncée.