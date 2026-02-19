Un bar australien fermé après l’affichage d’images de Netanyahou et d'autres leaders grimés en nazis

La police australienne a temporairement fermé un établissement de Canberra après la découverte d’affiches représentant plusieurs dirigeants internationaux en uniforme nazi, une initiative examinée à la lumière de nouvelles lois contre les symboles de haine adoptées après l’attentat de Bondi Beach visant un événement juif en décembre dernier.

Le bar concerné, Dissent Cafe and Bar, avait placardé en vitrine des posters montrant notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président américain Donald Trump, le vice-président JD Vance et l’entrepreneur Elon Musk vêtus d’uniformes nazis. D’autres messages appelaient à "sanctionner Israël" et à "arrêter le génocide". Les images, diffusées en ligne par un collectif artistique, étaient présentées par le bar comme une satire à message antifasciste.

Alertées par une plainte signalant de possibles "images haineuses", les forces de l’ordre du Territoire de la capitale australienne ont demandé au propriétaire de retirer les affiches. Face à son refus, elles ont déclaré les lieux "scène de crime" et saisi cinq posters, qui seront examinés au regard de la législation fédérale récemment entrée en vigueur.

Ces lois interdisent l’exposition de symboles nazis ou assimilés, ainsi que le salut hitlérien, mais prévoient des exceptions lorsqu’il s’agit d’un usage légitime à des fins artistiques, académiques, religieuses ou éducatives. Les autorités ont indiqué consulter des conseillers juridiques pour déterminer si les affiches relèvent de cette exception.

Le propriétaire du bar, David Howe, a dénoncé une réaction disproportionnée, affirmant que le caractère satirique des images était "évident". Sur les réseaux sociaux, l’établissement a évoqué un "harcèlement manifeste" et annoncé l’annulation d’un concert prévu, estimant que la police passait à côté du message politique porté par les œuvres.