Une centaine de randonneurs israéliens secourus après une tempête de neige dans l’Himalaya

Une centaine de randonneurs israéliens ont été évacués tôt mercredi matin lors d’une opération de sauvetage d’envergure menée dans le massif de l’Annapurna, au Népal, après qu’une violente tempête de neige a frappé la région.

Selon les autorités népalaises, une des randonneuses a dû être héliportée en urgence en raison des conditions météorologiques extrêmes. Elle « nécessitait des soins médicaux urgents », ont précisé les services de secours.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que l’ensemble des ressortissants israéliens présents dans la zone ont été localisés et qu’aucun d’entre eux n’était désormais en danger. Aucun voyageur n’a été porté disparu.

La société d’assurance Passportcard, qui a participé à la coordination des secours, a également confirmé que tous les membres israéliens du groupe avaient été retrouvés sains et saufs.