Une large majorité d'Australiens critiquent la gestion de l’antisémitisme et de l’islamisme par le gouvernement Albanese

Une large majorité d’Australiens juge sévèrement l’action du gouvernement d’Anthony Albanese face à l’antisémitisme et à l’extrémisme islamiste, selon un sondage YouGov réalisé pour Sky News Australia. L’enquête révèle un profond malaise de l’opinion publique, dans un contexte marqué par une recrudescence des violences et par l’attentat terroriste de Bondi Beach.

D’après ce sondage, 62 % des électeurs estiment que le gouvernement fédéral a mal ou très mal géré la question de l’extrémisme islamiste, dont 36 % qui parlent d’une gestion "très mauvaise". Sur l’antisémitisme, 58 % des personnes interrogées portent également un jugement négatif, avec un tiers qualifiant l’action gouvernementale de "très mauvaise".

Si la critique est particulièrement forte chez les électeurs de la Coalition et de One Nation, elle touche aussi l’électorat travailliste. Ainsi, 39 % des sympathisants du Parti travailliste jugent négativement la gestion de l’extrémisme islamiste, contre seulement 22 % d’avis positifs. Concernant l’antisémitisme, 32 % des électeurs travaillistes expriment un jugement négatif, contre 23 % favorable.

Le sondage a été réalisé entre le 17 et le 23 décembre auprès de 1 459 Australiens, sur un échantillon jugé politiquement représentatif. Ses résultats interviennent dans un climat de critiques croissantes à l’encontre du Premier ministre après l’attentat terroriste de Bondi Beach, qui a fait au moins 15 morts et plus de 40 blessés lors d’une célébration de Hanoucca.

Anthony Albanese a présenté ses excuses à la communauté juive, affirmant ressentir "le poids de la responsabilité", mais il a refusé de lancer une commission royale d’enquête, malgré des pressions jusque dans son propre camp. Cette décision s’inscrit dans une série de controverses, notamment son absence à un sommet national sur l’antisémitisme et la mise en œuvre partielle du rapport de l’envoyée spéciale Jillian Segal remis en juillet 2025.

Depuis l’attaque du 7 octobre 2023 menée par les terroristes du Hamas contre Israël, les actes antisémites se multiplient en Australie : incendies criminels de synagogues, graffitis, menaces et violences ciblant des quartiers à forte population juive. Les autorités ont procédé à de nombreuses arrestations et reconnu, dans plusieurs dossiers, l’implication ou l’influence de réseaux terroristes et d’ingérences étrangères.

Dans ce contexte, la réticence initiale du Premier ministre à évoquer explicitement la dimension religieuse et islamiste de certaines violences continue d’alimenter le débat politique et la défiance d’une large partie de l’opinion publique.