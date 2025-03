Une touriste israélienne violée en Inde, un homme qui l'accompagnait assassiné

Une violente attaque s'est produite jeudi soir près du lac Sanapur à Hampi, dans le sud de l'Inde, où une touriste israélienne de 27 ans a été violée et un homme originaire de l'Odisha qui faisait partie du groupe a été tué.

L'incident s'est produit alors que cinq personnes - deux femmes et trois hommes - observaient les étoiles dans la région touristique de Hampi, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon Ram L. Arasiddi, Superintendant de police de Koppal, le groupe comprenait la touriste israélienne, une gérante indienne d'hébergement touristique de 29 ans, un touriste américain et deux hommes indiens.

D'après la plainte déposée, un groupe d'agresseurs à moto s'est d'abord approché des touristes en demandant de l'essence et exigeant 100 roupies (environ 1 euro). Face au refus des victimes, les assaillants sont devenus violents. "La femme (gérante de l'hébergement) a déclaré dans sa plainte qu'en plus d'avoir été battues, les deux femmes ont été agressées sexuellement par les accusés", ont indiqué les forces de l'ordre. Les agresseurs ont poussé les hommes dans un canal avant d'agresser sexuellement les deux femmes. Deux des touristes masculins - Daniel, un Américain, et Pankaj, originaire du Maharashtra - ont réussi à s'échapper. Malheureusement, le troisième, Bibash de l'Odisha, a été retrouvé mort après l'attaque. Une enquête a été ouverte pour extorsion, vol, viol en réunion et tentative de meurtre. Six équipes spéciales ont été constituées pour retrouver les coupables, a précisé le Superintendant Arasiddi. "Des mesures immédiates ont été prises suite à la plainte des femmes, et l'enquête bat son plein", a-t-il ajouté. Les victimes reçoivent actuellement des soins médicaux dans un hôpital gouvernemental.

L'incident s'inscrit dans une série d'agressions récentes contre des touristes étrangers en Inde. Le mois dernier, une touriste espagnole avait été violée dans l'État oriental du Jharkhand, suscitant colère et débat sur la sécurité des femmes en Inde. Plus récemment, un homme de 31 ans a été condamné à la prison à vie pour le viol et le meurtre d'une touriste irlandaise de 28 ans à Goa.