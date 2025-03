Viol d'une Israélienne en Inde : de nouveaux détails révélés

Dans un entretien accordé à la radio Kan Reshet Bet, le rabbin Roï Marili, émissaire et directeur de la maison Habad à Goa, a fourni des précisions sur la violente agression d'une touriste israélienne dans le sud de l'Inde. L'incident s'est produit samedi près du village de Sanapur, dans l'État du Karnataka. "Une histoire bouleversante, vraiment bouleversante. Que Dieu nous protège", a déclaré le rabbin Marili à l'émission "À midi". "C'est une jeune Israélienne qui s'est rendue à Hampi, une région que beaucoup d'Israéliens adorent visiter, avec beaucoup de nature, des paysages particuliers, un endroit très beau."

Le rabbin a expliqué que la jeune femme et son amie "avaient l'habitude de se rendre à un endroit spécifique plusieurs fois le soir pour observer les étoiles, mais pas seules - elles y allaient avec un groupe qui comprenait aussi des hommes." "Ce jeudi soir, elle a demandé à son amie, que nous connaissons, si elle voulait l'accompagner, mais celle-ci a répondu 'non, je n'ai pas la force', et elle a renoncé", raconte le rabbin. "L'Israélienne est partie seule avec une Indienne qui gère la maison d'hôtes, et trois autres personnes - deux Indiens et un Anglais."

Selon le rabbin, "de nulle part sont arrivés quelques individus, probablement ivres, des Indiens locaux. Une dispute a éclaté, ils voulaient de l'argent, et apparemment étant ivres, tout a dégénéré. Ils ont attrapé les hommes, leur ont littéralement fracassé des rochers sur la tête et les ont poussés dans la rivière." "Un Indien qui ne savait pas nager est mort malheureusement. L'Anglais, qui savait nager, malgré une grave blessure à la tête, a réussi à sauver l'autre Indien. Ils ont réussi à nager jusqu'à l'autre rive, mais étaient gravement blessés."

Le rabbin Marili a précisé que l'incident n'était pas motivé par l'antisémitisme ou la guerre, mais par la violence pure. "Dans les zones rurales, c'est assez répandu qu'une femme soit considérée comme une sorte de proie. Les femmes locales savent qu'après le coucher du soleil, elles ne doivent pas être dehors. C'est très courant qu'elles soient capturées et subissent ces choses."

Concernant l'état de l'Israélienne, le rabbin a confirmé qu'"elle est en route vers Israël, un traitement a été prévu pour elle." Il a également réfuté une rumeur qui circulait dans les médias : "Il y avait une vague de rumeurs selon lesquelles la victime, l'Anglais, était peut-être juif. Mais après vérification avec le consulat, on m'a dit que non, il n'était pas juif."