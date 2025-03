Viol d'une touriste israélienne en Inde : les agresseurs identifiés

De nouveaux détails sur le viol de la touriste israélienne en Inde la semaine dernière ont été révélés lundi matin, avec la publication des identités des agresseurs. Les accusés, Malesh, 22 ans et Chetensai Silkhiar, 21 ans, ont été arrêtés. Un troisième suspect, Sayram, a été arrêté hier au Tamil Nadu, dans le sud de l'Inde, où il s'était enfui après le crime, et a été ramené dans l'État de Karnataka pour la suite de l'enquête.

Parallèlement, le ministre de l'Intérieur de l'État de Karnataka, dans le sud de l'Inde, a promis que la sécurité des sites touristiques serait renforcée de manière significative suite au viol. Il a ajouté que, à l'avenir, les touristes visitant le pays recevront une formation sur ce qu'il convient "de faire et ne pas faire" pour assurer leur sécurité.

"Sur la base des informations recueillies lors des premières arrestations, notre équipe a suivi les déplacements du suspect grâce à son numéro de téléphone portable et l'a arrêté avec succès. Il est maintenant renvoyé au Karnataka pour la suite de l'enquête", a déclaré un haut gradé de la police sous couvert d'anonymat au sujet du troisième accusé. Malesh et Chetensai sont les premiers suspects arrêtés et ils ont déjà avoué leur implication dans le crime, a déclaré la police. Dans sa plainte, la touriste de 27 ans a également affirmé que les trois hommes avaient volé son sac, emportant deux téléphones portables et 9 500 roupies en espèces.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré lors d'un entretien avec des journalistes dimanche avoir "l'intention d'augmenter nos mesures de sécurité dans des endroits comme Hampi (où le viol a eu lieu) et d'autres sites touristiques", notant que le viol collectif de deux femmes, dont une citoyenne israélienne, pourrait affecter le secteur du tourisme. "D'un côté, nous essayons d'attirer des touristes du monde entier et de l'autre, de tels événements dissuadent les touristes de visiter notre pays", a-t-il ajouté.

Le commandant de police Ram Arasidi a raconté : "Lorsque les victimes ont refusé de donner plus d'argent à leurs agresseurs, les accusés ont commencé à les maltraiter. Ensuite, ils ont poussé les trois hommes dans le canal et ont sexuellement agressé la gérante de la maison d'hôtes et la touriste israélienne." Deux des hommes sont parvenus à nager jusu'à un endroit sûr mais le corps du troisième a été retrouvé samedi. "Nous avons retrouvé son corps à six kilomètres en aval. Nous essayons de joindre sa famille et ses proches."

Les autorités indiennes ont rapporté samedi qu'une touriste israélienne de 27 ans et une hôtesse indienne âgée de 29 ans avaient été attaquées dans la ville d'Hampi dans le sud de l'Inde. En plus des deux femmes violées, un résident de l'État indien d'Odisha qui les accompagnait a été tué, et deux autres hommes ont été battus mais ont réussi à s'échapper. Les deux femmes sont sorties jeudi soir avec les trois hommes pour observer les étoiles près du lac Sanapur dans l'Etat de Karnataka. Puis, un groupe d'hommes à moto leur a demandé de l'argent pour du carburant. Les victimes ont refusé de payer, les assaillants sont alors devenus violents. La victime indienne du viol a témoigné : "J'ai été gravement blessée. Deux des assaillants m'ont traînée sur le côté de la route, l'un d'eux m'a étranglée et m'a déshabillée. Ils m'ont frappée et violée l'un après l'autre."