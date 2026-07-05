Tel-Aviv, la ville qui ne dort jamais

Quatorze kilomètres de plage en plein cœur de la ville : voilà ce qui fait, d'emblée, la singularité de Tel-Aviv. La Méditerranée y est généreuse, le soleil radieux, et la ville tout entière semble organisée autour de cette ligne de sable qui borde son littoral.

La plage comme terrain de jeu

Ici, la plage n'est pas un simple décor : c'est un véritable terrain de jeu. Matkot, volley, paddle, surf — les Telaviviens y sont du matin jusqu'au coucher du soleil. La promenade qui longe la mer, jamais vide, fait office de colonne vertébrale de la ville : on y court, on y roule, on s'y retrouve, à toute heure du jour.

Une scène gastronomique parmi les plus créatives au monde

La table, à Tel-Aviv, est une affaire sérieuse. Hoummous crémeux, shakshuka fumante, mezze à l'infini : la cuisine israélienne, qui a conquis le monde entier, a vu le jour ici. Les chefs de la ville jouent aujourd'hui dans la cour des grands, conjuguant produits locaux et influences méditerranéennes avec une créativité sans frontières — chaque adresse réserve sa surprise.

Jaffa, le port millénaire devenu quartier d'artistes

À cinq minutes à pied du centre, Jaffa offre un contraste saisissant. L'une des plus vieilles villes portuaires du monde s'est progressivement transformée en quartier d'artistes, de galeries et de tables avec vue sur mer. Son marché aux puces, véritable institution locale, mêle antiquités, créateurs émergents et cafés improbables : on y entre pour flâner, on en ressort souvent avec un objet qu'on n'avait pas prévu d'acheter.

Mode, rooftops et nuits sans fin

En journée, la ville se consacre au shopping : Dizengoff, Shenkin, Florentin — des quartiers entiers dédiés à la mode, au design et à l'identité locale. Le soir venu, Tel-Aviv monte d'un cran. Les rooftops s'allument, les cocktails arrivent, et le coucher de soleil sur la Méditerranée donne l'impression d'être exactement là où il faut être. Quant à la nuit, elle n'existe presque pas à Tel-Aviv : la ville est reconnue comme l'une des meilleures destinations clubbing au monde, portée par une scène électro et des bars underground où la fête se prolonge jusqu'à l'aube.

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