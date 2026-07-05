Zikhron Yaakov et Haïfa, le vin, la nature et la ville secrète

Fondée à la fin du XIXe siècle par des pionniers qui y plantèrent les premières vignes de la région, Zikhron Yaakov a durablement changé le rapport d'Israël au vin. Aujourd'hui, les domaines de la région produisent certains des meilleurs crus du Proche-Orient : rouges corsés, blancs minéraux, rosés méditerranéens. Les caves se visitent, les bouteilles se choisissent — et une dégustation en terrasse, face à la mer, avec le mont Carmel en toile de fond, offre l'un des plus beaux cadres du pays pour apprécier un verre.

Une bourgade au charme discret

La ville elle-même mérite la balade. Rue principale piétonne, maisons ottomanes restaurées, bougainvilliers en cascade : Zikhron Yaakov a le charme discret des endroits qui ne cherchent pas à plaire, et qui y arrivent quand même. Autour de la ville, le parc du Carmel offre des dizaines de sentiers à travers forêts de pins et paysages ouverts, un contrepoint parfait à l'agitation de la côte. Du haut des collines, la vue embrasse à la fois la Méditerranée et la vallée de Jezreel — un panorama qui justifie, à lui seul, le détour.

Haïfa et son chef-d'œuvre, les jardins Bahaï

À dix minutes de route, Haïfa abrite l'un des sites les plus spectaculaires du pays : les jardins Bahaï. Dix-neuf terrasses parfaitement symétriques dégringolent du mont Carmel jusqu'à la baie. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ils méritent largement leur réputation.

La Colonie allemande et le port, deux visages de la ville

En bas des jardins, la Colonie allemande rassemble des maisons bâties au XIXe siècle par les Templiers, aujourd'hui transformées en l'un des quartiers les plus agréables d'Israël — restaurants, bars, boutiques et une atmosphère européenne qui surprend. Pour les curieux, le musée de la Marine retrace quatre mille ans de navigation en Méditerranée. Et en fin de journée, le port de Haïfa prend des couleurs : une ville souvent sous-estimée, qui se révèle finalement comme l'une des plus belles surprises d'Israël.

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