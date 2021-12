Pays-Bas: un juge ordonne à un député de retirer ses tweets comparant les personnes non vaccinées à des Juifs

Thierry Baudet qualifie le jugement de "fou" et d''incompréhensible"

Un juge a ordonné au député néerlandais Thierry Baudet de retirer quatre tweets dans lesquels il établissait des comparaisons entre les mesures de confinement du coronavirus et le traitement des Juifs sous le régime nazi.

Deux organisations juives et un groupe de survivants de la Shoah ont saisi le tribunal d'Amsterdam pour demander le retrait de ces tweets qu'ils qualifient de "gravement insultants et inutilement blessants pour les victimes assassinées de la Shoah, leurs survivants et leurs proches".

Un des tweets incriminés qualifie les personnes qui ne sont pas vaccinées contre le coronavirus de "nouveaux juifs". "Ceux qui excluent sont les nouveaux nazis et les NSBers", peut-on encore lire.

NSB est l'acronyme du Mouvement national socialiste, la branche néerlandaise du parti nazi.

"La comparaison que vous avez faite dans les messages litigieux va au-delà de ce qui peut être justifié dans l'intérêt d'un débat public", a indiqué le juge saisi de l'affaire.

"En assimilant dans les messages, sans aucune nuance, la situation des citoyens non vaccinés au sort des Juifs dans les années 30 et 40, vous établissez une comparaison qui est erronée sur le plan factuel et vous utilisez à tort, c'est-à-dire que vous instrumentalisez, les souffrances humaines des juifs lors de la Shoah et leurs souvenirs", a-t-il ajouté.

Le tribunal a ordonné à M. Baudet de retirer les tweets de son compte Twitter dans les 48 heures, sans quoi, il devra payer 25.000 euros par jour tant qu'ils resteront en ligne.

Dans une réaction sur Twitter, M. Baudet a qualifié le jugement de "fou" et d''incompréhensible".

"Nous sommes en colère et combatifs. Et bien sûr, nous ferons appel", a-t-il ajouté.