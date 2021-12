Danemark: un homme inculpé pour avoir fait l'apologie d'attentats en France

Il est accusé "d'avoir proféré des menaces en vue de commettre des actes terroristes"

Un Danois binational a été inculpé lundi pour avoir menacé de perpétrer des attentats et appelé à en commettre, ainsi que pour avoir fait l'apologie de deux attentats en France en octobre, a annoncé le parquet.

L'homme, âgé de 46 ans et dont l'autre nationalité n'a pas été dévoilée, encourt quatre ans de prison et la déchéance de sa nationalité danoise pour des messages publiés sur Twitter au moment de l'assassinat du professeur Samuel Paty et de l'attaque au couteau dans la basilique de Nice.

Habitant l'agglomération de Copenhague, il est accusé "d'avoir proféré des menaces en vue de commettre des actes terroristes", d'avoir "publiquement incité d'autres personnes à commettre des crimes et fait l'apologie de deux attentats en France en octobre 2020", a fait savoir le Bureau des procureurs dans un communiqué.

L'homme avait été arrêté et placé en détention peu après les faits.

Son inculpation, qui signifie au Danemark son renvoi devant un tribunal, "montre que le simple fait de menacer de commettre des actes terroristes est pris très au sérieux", a la procureure Lise-Lotte Nilas, citée dans le communiqué.

Si les autorités danoises n'ont pas souhaité formellement confirmer quelles attaques il avait salué, la France avait été endeuillée par deux attentats islamistes au moment des faits.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, 47 ans, était décapité dans une rue voisine de son collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), par un jeune réfugié tchétchène qui lui reprochait d'avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves, après des vidéos sur les réseaux sociaux.