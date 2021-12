L'Italie et l'OLP auraient conclu par le passé une entente secrète au détriment des Juifs du pays

Ces révélations ont suscité un vif émoi en Israël

Un accord secret aurait été passé entre l’Italie et l’OLP de Yasser Arafat dans les années 70, selon des révélations du Yediot Aharonot qui suscitent l’émoi en Israël.

Selon les termes de celui-ci, l’Organisation de libération de la Palestine s’était engagée à renoncer aux attaques terroristes contre des cibles italiennes, tout en gardant les mains libres pour viser des cibles israéliennes et juives sur le territoire italien.

Cet accord a été conclu par le Premier ministre italien Aldo Moro, au lendemain de la prise d’otages aux Jeux olympiques de Munich en 1972.

Interrogé sur i24NEWS au sujet de cet accord, Avi Pazner, ancien ambassadeur d’Israël en Italie de 1991 à 1995, a indiqué qu’il en avait appris l’existence par le biais d’informations non officielles, reçues à l’époque où il était en poste.

"Le plus choquant dans cet accord est qu’il permettait à l’OLP de cibler des Juifs, et pas seulement des Israéliens. C’est ainsi que la synagogue de Rome a été visée par une attaque terroriste en 1982, dans laquelle un enfant de deux ans a été tué et une vingtaine de personnes blessées, et que les terroristes ont pu fuir en Libye", a relaté l’ancien diplomate, soulignant que d’autres attentats avaient été menés jusqu’à la fin des années 80.

Concernant les raisons qui ont poussé le pays à conclure un tel accord, Avi Pazner a souligné que l’Italie de l’époque était marquée par une profonde instabilité.

"L’Italie du début des années 70 était encore faible économiquement, et sa scène politique était dominée par le parti communiste et le parti socialiste dont le dirigeant était très anti-israélien. C’est dans ce contexte qu’un accord aussi vil a pu être passé entre un Etat souverain et une organisation terroriste", a indiqué l’ex-ambassadeur.